Le capitaine d'Israël jette l'éponge

Sifflé par ses propres supporters après la défaite d' Israël contre la Macédoine hier soir dans le groupe G (0-1), le capitaine Eran Zahavi a annoncé sa retraite internationale.Le milieu offensif aux 39 sélections, élu à deux reprises joueur de l'année dans son pays et trois fois meilleur buteur du championnat, était interrogé ce matin par le journalaprès avoir suscité une vive polémique en jetant son brassard de capitaine à terre à la fin de la rencontre.Accusé par la ministre des Sports Miri Regev d'avoir «» , Zahavi s'est défendu : «Celui qui joue depuis un an au Guangzhou R&F s'est vu suspendre par sa Fédération pour une durée indéterminée, et ne participera donc pas à la rencontre face à l' Italie mardi prochain.Comme quoi un petit coup de mou, ça arrive pas qu'à Lionel Messi