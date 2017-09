Le Camp Nou se prononce en faveur de l'indépendance catalane

LG

Le foot et la politique, ce n'est pas que Macron qui se trémousse avec une écharpe de l’OM autour du cou.Petit séisme protocolaire en Catalogne : les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de ne plus interdire les messages à caractère politique dans leur légendaire enceinte du Camp Nou. Lesont donc trouvé une autre chose à gueuler que la démission du président Josep Maria Bartomeu Hier soir, le spectacle était donc autant sur le terrain, avec la gifle administrée par le Barça et Messi à Eibar (six pions à un dans les valises, quatre du seul lutin argentin), que dans les tribunes. Les supporters se sont donnés du mal, en faisant notamment un énorme tifo marqué duà l’indépendance.Des chants nationalistes catalans ont également résonné dans les travées du stade, tout comme des appels à voter (et prononcés en catalan, évidemment). À tel point que Josep Vives, le speaker du club, a qualifié le Camp Nou de «» .