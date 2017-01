Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau

0

Cameroun 2-1 Guinée Bissau

BS

Pour leur deuxième match dans la compétition au stade de l’Amitié de Libreville, les Lions indomptables ont réussi à sortir du piège tendu par les. Les Camerounais, dominateurs en début de partie, ont été surpris à la 12minute par Piqueti qui marque à la suite d’unextraordinaire et d’une frappe logée dans la lucarne d’Ondoa. Une première mi-temps où les hommes d’ Hugo Broos ont poussé, mais n’ont pas réussi à trouver la faille.Dès le retour sur le pré, les Camerounais ont continué leur matraquage sur le but de Jonas Mendes . Malgré une occasion de Frédéric Mendy pour les Guinéens, c’est bien Siani, décalé par une passe de Benjamin Moukandjo qui va égaliser pour les Camerounais. Pas rassasiés et surtout avec la fatigue des joueurs de Paulo Torres , c’est Ngadeu, défenseur du Slavia Prague , qui vient briser les rêves de la Guinée-Bissau pour marquer le 2but.Le Cameroun prend la première place de ce groupe. La Guinée-Bissau est dernière et devra chercher sa qualification face au Burkina Faso