Le Cameroun et l'Australie n'avancent pas

Cameroun 1-1 Australie

C'est un tout petit point. Qui n'est absolument pas certain de faire la différence au moment des comptes.Après avoir chacun perdu leur premier match de Coupe des confédérations, le Cameroun comme l' Australie devaient s'imposer pour se replacer dans le groupe B, mené par le Chili et l' Allemagne . Mais aucune des deux équipes n'y est parvenue.Les Lions Indomptables on pourtant frappé les premiers, juste avant la mi-temps, grâce au premier but professionnel d'Anguissa. Le Marseillais l'a joué malin pour que sa demi-volée pas très esthétique fasse trembler les filets. Mais à l'heure de jeu, le tacle mal assuré de Mabouka dans la surface offre un penalty aux Australiens. Milligan ne rate pas cette balle d'égalisation. Le résultat en restera là, malgré quelques occasions africaines.Les deuxlaissent donc l'opportunité à l' Allemagne et au Chili , qui vont s'affronter et qui possèdent deux points d'avance, de prendre le large. Tranquillement.