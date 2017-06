Le Cameroun en hommage à Marc-Vivien Foé

AH

Souvenirs.Quatorze ans après sa finale perdue face aux Bleus au Stade de France, et surtout la demi-finale tragique à Gerland face à la Colombie qui avait vu le décès tragique de Marc-Vivien Foé, le Cameroun fait son retour en Coupe des confédérations. Une troisième participation qui aura donc une saveur particulière pour les champions d'Afrique, avec le souvenir de Marc-Vivien Foé en toile de fond.Arnaud Djoum, héritier du numéro dix-sept de Foé, l'a d'ailleurs expliqué à la BBC : «Une compétition spéciale pour des Lions indomptables à la sélectionLigue 1 : Benjamin Moukandjo, relégué avec Lorient, mais aussi d’André-Frank Zambo Anguissa (OM), Georges Mandjeck (Metz) et Karl Toko Ekambi (Angers) sont cinq des neufs joueurs hexagonaux présents en Russie. Le Cameroun entrera en lice samedi face au Chili, et compte bien honorer la mémoire du regretté Foé.Lion inoubliable.