Le calendrier de Ligue 1 dévoilé

1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La première Ligue 1 Conforama de l'histoire.La LFP a dévoilé ce jeudi le calendrier de la Ligue 1 2017-2018. En ouverture du championnat, le champion monégasque recevra Toulouse, les deux coachs les plus sexy s'affronteront lors de Lille Nantes et Amiens ira faire son baptême du feu au Parc des Princes.Parmi les autres dates à retenir, l'OM recevra le PSG le 22 octobre et Marcelo Bielsa fera ses retrouvailles avec le Vélodrome le 24 avril.Saint - Etienne- Nice Monaco - ToulouseDire qu'entre deux coups de soleil, les supporters rennais vont se faire ruiner leurs vacances par Benjamin Nivet