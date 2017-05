Le cadeau d'adieu de Lacazette au Parc OL

2

#Replay🎥 MAGNIFIQUE BUUUUUUUUUUT D'ALEXANDRE #LACAZETTE POUR SA DERNIÈRE AVEC L'OL !!! SON 99e ! pic.twitter.com/4AIGPZnVyc — Inside Gones (@InsideGones) 20 mai 2017

C'est ce qu'on appelle soigner sa sortie.Vendredi, Alexandre Lacazette a officialisé son départ de l'Olympique lyonnais à la fin de la saison, ce qui signifie que le match de ce samedi soir contre Nice constituait sa dernière apparition au Parc OL. Histoire de dire adieu à son public, l'attaquant lyonnais a décidé de signer son troisième doublé consécutif en Ligue 1. Grâce à ses deux buts, il atteint les 28 buts cette saison et surtout la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Et que dire du premier but. Sur une passe bien appuyée de Jérémy Morel, Lacazette sort un contrôle orienté incroyable avant de fusiller le gardien niçois.5/10 sur l'échelle de Bergkamp.