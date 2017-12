Le BVB est de retour

2

Borussia Dortmund (4141) : Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl - Yarmolenko, Kagawa, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang. Entraîneur : Peter Stöger.

TSG Hoffenheim (352) : Baumann - Posch, Vogt, Hubner - Kaderabek, Demirbay, Grillitsch, Amiri, Zuber - Uth, Gnabry. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

CT, à Dortmund

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec la même équipe qu'à Mayence , le Borussia entame assez bien son dernier rendez-vous à domicile de l'année. Incisifs en contre-attaque et dans le pressing, les joueurs de Dortmund n'ouvrent malgré tout pas le score, Yarmolenko ratant la cadre (5) et Pulisic trouvant Baumann sur sa route (9). En face, lesvampirisent peu à peu le ballon et sucent à merveille l'énergie adverse. Une action d'école et Uth est servi devant le but vide (21). En une demi-occasion, le BVB est renvoyé à ses galères.En seconde période, Hoffenheim laisse toutefois la conduite du jeu aux locaux. Si la possession est globalement stérile, les fautes se multiplient pour couper les actions des jaune et noir. Jusqu'à atteindre la surface de réparation. Aubameyang transforme facilement et réveille le Westfalenstadion (63). Mais malgré une meilleure prestation, Dortmund reste fragile et se fait quelques frissons (Kaderabek, à la 78et Demirbay à la 83). Heureusement pour eux, les Borussen ne lâchent plus et profitent d'un Pulisic étincelant, volontaire, et qui surgit de nulle part pour aligner Baumann dans les dernières minutes (89). Ovation méritée et trois points bienvenus.Allez, plus qu'un match à reussir avant la trève.