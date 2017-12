Le but zidanesque d'un jeune du MK Dons

Coup de canon.Mardi soir, les U18 du Milton Keynes FC recevaient ceux de Cardiff City au troisième tour de la FA Youth Cup. Et alors que la situation restait bloquée, le jeune Tommy Hope est sorti de sa boite pour claquer une volée stratosphérique à la retombée d'un coup-franc, et ainsi offrir la qualification aux locaux à la 87(1-0). Avec un geste qui rappelle une certaine soirée de 2002.Il y a quelque chose, non ?