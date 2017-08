Le but sensationnel de Sigurdsson

1

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qui s'appelle marquer les esprits d'entrée.Il y a quelques jours, Gylfi Sigurdsson a débarqué à Everton en provenance de Swansea pour un montant de près de 50 millions d'euros. Autant dire qu'il faut rapidement marquer des points. Et bien l'Islandais a décidé de commencer dès sa deuxième apparition sous le maillot des Toffees.Ce jeudi soir, Everton se déplaçait à Split pour se qualifier pour la phase de poules de Ligue Europa. Mené à la mi-temps, Sigurdsson attend seulement les seize premières secondes du second acte pour permettre aux siens d'égaliser. Et de quelle manière. Une passe interceptée et une reprise de volée en taclant à 50 mètres du but adverse pour lober le gardien croate.Voilà comment se faire accepter par les supporters.