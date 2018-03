Le but magnifique d'Oscar en ligue des champions asiatique

La frappe d'Oscar à 1'22

Et l' Oscar du plus beau but est attribué à...Lors du choc de Ligue des champions asiatique opposant son club du Shanghai SIPG au sud-coréens de l'Ulsan Hyundai (2-2), le Brésilien Oscar s'est illustré en marquant un doublé, dont cette frappe du pied droit à l'entrée de la surface qui finit dans la lucarne. Ce qui permet à son équipe d'arracher le match nul à domicile dans un stade aux trois quarts vide. Ce nul maintient le club chinois à la première place de son groupe devant leurs adversaires du soir. L'ancien joueur de Chelsea est deuxième meilleur buteur ex-aequo de la compétition avec quatre buts en trois matchs, à égalité avec l'ancien Caennais Youssef El-Arabi et derrière son compatriote Ricardo Goulart du Guangzhou Evergrande.Quel but ! Quel joueur ! Quelle carrière !