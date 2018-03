Le but le moins fair-play de l'année en Russie

52

Is this the most unsporting goal in football’s history? pic.twitter.com/9iIvO6G432 — Stefano Conforti (@confortistefano) 4 mars 2018

NB

Dimitri Payet, auteur d'un geste peu fair-play dimanche avant l'égalisation marseillaise face à Nantes (il n'a pas rendu un ballon mis en touche par Tătăruşanu, blessé), passerait presque pour Pierre de Coubertin face à la sournoiserie de Kirill Kombarov, ailier droit et capitaine du club russe d'Arsenal Tula.À la 91minute d'une rencontre peu palpitante entre Tula et Amkhar Grozny, un défenseur de l'équipe tchétchène se blesse balle au pied et s'effondre. Ni une ni deux, Kombarov fonce sur le ballon laissé libre, contourne le malheureux blessé et centre vers la surface de réparation. Au bout de l'action, Dzyuba remet en retrait pour Goran Čaušić qui envoie une pilule dans la lucarne et inscrit le premier et unique but du match.On imagine sans problème que Kombarov est, lui aussi, un joueur plutôt fair-play