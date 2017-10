Le but insolant de Marcus Maddison avec Petersborough

Peterborough's Marcus Maddison scores easily the goal of the week @Channel5Sportpic.twitter.com/FpPchdXue3 — ShotOnGoal (@shotongoal247) 29 octobre 2017

AC

Faire le Maddison n'est plus seulement synonyme de danse.Le bourreau qui a causé la première défaite de Shrewsbury en League One a un nom : Marcus Maddison. Le milieu de terrain anglais a permis à son équipe de Petersborough de faire tomber le leader de la troisième division anglaise (1-0) pour le compte de la seizième journée du championnat ce week-end. Une rude opposition qui n'a donc pas empêché Maddison d'inscrire ce qui sera sûrement l'un des buts de l'année, avec une volée sans contrôle excentrée côté gauche à plus de 35 mètres dans la lunette du portier adverse.Suffisant pour renommer le stade en