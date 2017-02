Le but du week-end en Suisse

0

AL

Après Meunier au PSG il y a quelques semaines, c'est le latéral droit suisse Anthony Sauthier qui s'est fait remarquer ce week-end en marquant un but aussi splendide qu'inattendu.Rentrée en touche, 1-4 avec son coéquipier, et reprise de volée. Voilà la recette de ce but d'Anthony Sauthier, qui se place déjà pour le but de la saison dans le championnat helvète, voire même comme un sérieux candidat pour les nominations du prochain Prix Puskás.Le but a d'ailleurs été très important puisqu'il a ouvert le score, pour mener le Servette FC vers la victoire (2-1) face au FC Zurich, dont c'est la première défaite cette saison.De quoi Sauthier de joie !