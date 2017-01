Le but du mois en Premier League attribué à un enfant malade

0

Instant émotion.L'histoire de Bradley Lowery a ému toute l'Angleterre. En septembre dernier, déjà, l'enfant de cinq ans, atteint d'un neuroblastome, avait été applaudi par tous les supporters de Sunderland présents au Stadium of Light pour la réception d'Everton. La rencontre avait aussi été l'occasion de collecter 800 000 euros pour aider l'enfant à partir se soigner aux États-Unis. Malheureusement, la famille Lowery apprenait quelques jours plus tard que le cancer du petit Bradley atteignait sa phase terminale.Le club de Sunderland n'a pas lâché pour autant Bradley et sa famille. Lors de la réception de Chelsea, le 14 décembre dernier, l'enfant a pu taper dans la main de Diego Costa , rentrer sur la pelouse dans les bras de Jermaine Defoe, ainsi que marquer un penalty à Asmir Begovic . Une réalisation qui a été sacrée, à égalité avec celle de Mkhitaryan, plus beau but du mois de décembre en Premier League par l'émission «» .Force à toi Little Bradley.