Le but de Schweini avec MU

Titulaire pour la première fois avec Man Utd depuis plus d'un an, Bastian Schweinsteiger y va même de son but face à Wigan. Et quel but ! pic.twitter.com/sXKYuTDiI5 — JustFoot (@JustFootLive) 29 janvier 2017

Bastian Schweinsteiger today:First start in 386 days ✔️First goal in 429 days ✔️First assist in 522 days ✔️Fußballgott. pic.twitter.com/bHLCDXxCro — Squawka News (@SquawkaNews) 29 janvier 2017

Oui, Bastian Schweinsteiger est toujours un joueur de Manchester United.Aligné en tant que titulaire en FA Cup contre Wigan, le milieu de terrain allemand a profité de la large victoire des siens pour inscrire le quatrième but de la partie. Et de quelle manière. Sur un corner, Schweini reste à l'affût et conclut d'un mini retourné acrobatique.À l'heure de dévoiler sa composition, José Mourinho avait réservé une véritable surprise en titularisant l'Allemand. Mis au placard depuis le début de la saison, il n'avait disputé que seize petites minutes avec le maillot mancunien, et n'a figuré que quatre fois dans le groupe en championnat, sans jamais jouer. Cela faisait donc plus d'un an, jour pour jour, qu'il n'avait pas démarré un match.Remballez vos Federer et vos Experts, c'est la plus belle histoire de la journée.