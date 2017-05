Le but de renard de Nacho

0

[⚽️ VIDEO BUT] 🇪🇸 #LaLiga #RMASEV Le but polémique de Nacho sur coup-franc qui a surpris les joueurs de Séville !https://t.co/Qovb85khtN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 mai 2017

À Lille, on appelle ça une Ryan Giggs.On joue la 10minute du match entre le Real Madrid et le FC Séville, ce dimanche soir au Santiago-Bernabéu. Alvaro Morata s'écroule devant la surface, coup franc pour les. C'est alors que Nacho surprend tout le monde, de la défense andalouse au réalisateur, en jouant rapidement le coup franc.Ça donne un but gag validé par l'arbitre, qui permet au Real de lancer les hostilités.Un but de crapule.