Le but de Neymar à Toulouse retiré par la LFP

JD

Finalement, Neymar reste bloqué à 18 buts en Ligue 1.La LFP a décidé de ne pas créditer Neymar du but parisien victorieux inscrit contre Toulouse samedi après-midi. L'attaquant brésilien avait invité Steeve Yago à une petite séance de samba avant de voir sa frappe déviée au fond des filets d' Alban Lafont C'est Issa Diop qui est officiellement considéré comme l'auteur d'un but contre-son-camp, comme l'indique le site de la LFP : «» Quand on se penche avec attention sur les ralentis, on remarque en effet que le Brésilien essayait sûrement de trouver un partenaire au centre, et non de tirer au but. Edinson Cavani garde donc sa marge de trois buts au classement des meilleurs buteurs du championnat. Ouf.