Le but de furieux signé Keisuke Honda en Coupe du Mexique

AC

Le nouveau départ de Keisuke Honda.Parti au Mexique chercher du temps de jeu et du soleil, le crack japonais a fait parler de lui dans la nuit de mercredi à jeudi. Victorieux de Tijuana avec son équipe de Pachuca en Coupe du Mexique (4-0), Honda a inscrit le quatrième pion des siens. Récupération de balle au niveau du rond central, accélération, double-contact et surtout ce petit piqué qui aurait même rendu Messi jaloux.Coincidence ou non, le sélectionneur du Japon, Vahid Halilhodzic, a rappelé l'ancien joueur du Milan AC pour la rencontre amicale face au Brésil.