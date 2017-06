Le but de fou marqué par le Chicago Fire en US Open Cup

Feu de joie.Lors d'une soirée d'été très chaude à Saint Louis mercredi soir, le Chicago Fire, club de MLS, a su prendre le meilleur sur son adversaire qui évolue en USL, la deuxième division nord-américaine, dans un match d'US Open Cup.Un seul but a été marqué lors de la rencontre, mais quel but. À la vingt-sixième minute de la rencontre, à la réception d'un centre venant de la gauche, Luis Solignac, attaquantde vingt-six ans, se met dos au but et lobe le gardien de Saint-Louis d'une géniale aile de pigeon.Interrogé après la rencontre, l'entraîneur de Saint-Louis, Preki Jokingly, a trouvé le but «» . Rageux.