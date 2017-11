Le but classieux de Lys Mousset lors de France-Bulgarie

AC

Nos régions ont du talent.Avec une quatrième victoire en quatre rencontres obtenue ce jeudi au Mans contre la Bulgarie (3-0), l'équipe de France Espoirs est bien décidée à ne pas se louper. Avec douze buts marqués en quatre matchs, l'attaque des Bleuets est en feu, à l'image de Lys Mousset. Formé au Havre et aujourd'hui à Bournemouth, l'attaquant a marqué un bien joli but en toute fin de rencontre.Entré à la 64minute de jeu, il est à la conclusion d'un bel enchaînement de ses coéquipiers en une touche. Il protège bien son ballon dos au but, dribble un ou deux joueurs bulgares et trompe Krastev, pas non plus excellent sur ce coup.Et si vous vous posez la question, oui, Martin Terrier a encore marqué ce jeudi soir.