Le bus de l'OM part sans Ocampos et Sanson

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l'OM a évité la sortie de route jeudi à Domzale (1-1) , deux olympiens ont eux subi le coup de la panne.Tous les deux auteurs d'une belle prestation, Morgan Sanson et Lucas Ocampos ont en revanche raté...le bus. Détonateurs de l'OM jeudi soir, et même sauveur pour Sanson qui a égalisé, les deux hommes ont été désignés pour le contrôle antidopage d'après-match. Mais cette formalité s'est finalement avérée plus compliquée que prévue, en s'étalant sur plus d'une heure après le match car les deux joueurs Marseillais n'arrivaient pas à uriner. Véridique.Un sérieux problème qui a contraint le bus de l'OM à quitter le stade sans eux, histoire de prendre de le temps d'enregistrer les bagages à l'aéroport, en attendant que Sanson et Ocampos ne rejoignent le groupe avec la sensation du devoir accompli.On parle du bon nul ramené de Domzale , évidemment.