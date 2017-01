Le Burkina mange la Tunisie

Dans une partie imprévisible et un poil ennuyeuse, le Burkina Faso a fait la différence en toute fin de match et se qualifie en demi-finales. Si le score aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, l'Algérie doit s'avouer vaincue devant la détermination de son adversaire.

Burkina Faso 2-0 Tunisie

Sliti, vrai frisson

SOS talent disparu

Par Florian Cadu

Il aura donc fallu attendre la 81minute et un coup franc évitable pour faire basculer la partie. Lorsque Aristide Bancé, qui vient d'entrer en jeu, s'élance pour envoyer la balle au fond, peu d'actions sont venues tuer l'ennui. En un geste pas franchement parfait, le Burkinabé donne le droit à son pays de jouer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2017, le portier adverse n'étant pas exempt de tout reproche. Mais c'est l'histoire de cette compétition : plus que dans les autres épreuves, le niveau entre nations est homogène, et le résultat penche en fonction d'un détail. Un tir moyen sur un coup franc bien placé, par exemple. Un détail qui a manqué à la Tunisie , éliminée.Toujours avec capitaine Kaboré, le Burkina compte bien garder son invincibilité en quarts de finale de la CAN. Il n'a en effet jamais perdu à ce stade de la compétition. En face, on s'appuie sur Abdennour et Khazri pour répondre au rang de favori. Sans surprise, la Tunisie prend les choses en main. Plus à l'aise techniquement, elle possède évidemment les armes pour se qualifier. Reste que son gardien a du mal avec ses pieds et fait inutilement trembler ses coéquipiers en début de partie.Heureusement pour lui, les attaquants du Burkina ne cadrent pas leurs frappes, Traoré touchant le haut de la barre pour ce qui constitue la meilleure occasion avant la pause. À part ça ? Des simulations, des cartons jaunes et des tirs manquant de précision du côté des Aigles de Carthage. Qui semblent supérieurs, mais qui ne parviennent pas à faire la différence malgré la belle activité de Sliti, le joueur de la première période.Le temps passant, les défenses se font plus friables. La Tunisie appuie alors sur l'accélérateur afin de prendre l'avantage avant la prolongation. Sauf qu'il y a du cœur dans le camp du concurrent. En résultent une bataille hachée assez physique, des duels serrés et de nombreuses pertes de balle. Avec son boudin dans les cheveux, Traoré ne cesse de tenter. Mais le score reste désespérément bloqué à 0-0, comme trop souvent dans cette CAN 2017, et les deux portiers n'ont pas de miracles à réaliser. Loin de là.Pendant ce temps-là, l'équipe lilloise de Sliti mène à Lyon , et Nakoulma, l'avant-centre des Étalons, est annoncé au FC Nantes . Khazri, lui, sort du terrain sans avoir donné satisfaction à son entraîneur, à qui il ne serre même pas la pince. Bref, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Jusqu'au coup franc gagnant de Bancé et l'explosion de joie du Burkina Faso après le deuxième but de Nakoulma, quelques instants plus tard. Irréversible.