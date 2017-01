Le Burkina Faso prend le quart

0

Guinée-Bissau 0-2 Burkina Faso

MB

Jean-Pierre Mocky peut être heureux.Après deux nuls contre le Gabon (1-1) et le Cameroun (1-1), les Étalons du Burkina Faso ont validé dimanche soir leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en balayant sans trop forcer la Guinée-Bissau (2-0) à Franceville.Les hommes de Paulo Duarte se sont rapidement mis sur la bonne route grâce à une erreur monumentale de Rudinilson , victime d'une mauvaise appréciation sur une ouverture de Traoré, au point de tromper son gardien après à peine dix minutes de jeu. Le Burkina Faso a ensuite appuyé pour inscrire un second but à l'heure de jeu par l'intermédiaire de l'attaquant de l' Ajax , Bertrand Traoré.Au prochain tour, les Burkinabés affronteront le deuxième du groupe B qui devrait être la Tunisie . Sexy, non ?