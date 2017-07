Le brûlant accueil des supporters du Levski Sofia pour l'Hajduk

1

Le match est lancé.Malgré la défaite des leurs à l'aller en Croatie (0-1), les supporters du Levski Sofia croient en la qualification jeudi soir face à l' Hajduk Split lors du deuxième tour préliminaire de Ligue Europa. Et pour cela, les ultras bulgares ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté en mettant les petits plats dans les grands.Tôt jeudi matin, très tôt, ils ont allumé un feu d'artifice directement sur la façade de l'hôtel accueillant les joueurs de l' Hajduk Split. Loin d'être un cadeau de bienvenue, le spectacle pyrotechnique, plutôt réussi, avait bel et bien pour but d'empêcher les croates de trouver le sommeil. Fiers de leur coup, les ultras du Levski ont publié leur vidéo non sans prendre des nouvelles de leurs adversaires.Folklore bulgare.