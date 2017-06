Le Brésil étrille l'Australie en amical

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est le Carnaval.Ce mardi après-midi, l' Australie rencontrait le Brésil en amical pour préparer la Coupe des Confédérations qui arrive à grands pas. Mais les Océaniens n'auront pas su tenir la cadence face à des Brésiliens en feu, qui leur ont infligé une défaite 4-0, dans un match à sens unique.Et la baladeaura débuté sur les chapeaux de roues, avec un but de Souza à la dixième seconde . Un but qui a plombé le moral des, qui ont encaissé trois pions à dix minutes d'intervalle en deuxième période, avec notamment un but épique de Thiago Silva , titulaire aux côtés de David Luiz dans ce match. Taison marquera le troisième, Souza le dernier, pour s'offrir un doublé.La Seleção de Tite ne jouera pas de match officiel avant le 31 août face à l' Equateur , pour les qualifications au Mondial 2018. Des éliminatoires que lesont parfaitement négocié, en ayant quasiment assuré leur ticket pour la Russie . Pour les Kangourous, rendez-vous dés le 19 juin pour affronter l' Allemagne en Coupe des Confédérations, dans un match qui devrait s'avérer aussi compliqué que cet après-midi.