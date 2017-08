Le boss de l'UEFA hausse le ton sur le fair-play financier

AH

Un nouveau shérif en ville.De passage à en France pour les tirages au sort des phases de poules de C1 et C3, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, en a profité pour mettre en garde les clubs trop dépensiers via une interview dansdu jour. Et le boss du foot européen a sorti les muscles : «, a ainsi rappelé Ceferin.Sans mentionner directement le PSG , Ceferin a néanmoins avoué à demi-mots être très attentifs aux mouvements parisiens : «En gros, si Fabinho et Mbappé signent, le PSG aura l'équipe pour gagner la C1 mais ne pourra peut-être pas la jouer.