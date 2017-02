Le Borussia Dortmund déroule, le Bayern s'est fait peur

Alors que le Borussia Dortmund a déroulé face à Wolfsburg, le Bayern Munich a une nouvelle fois dû compter sur un but de Robert Lewandowski en toute fin de rencontre pour éviter une déconvenue.

Dortmund 3-0 Wolfsburg

Hertha Berlin 1-1 Bayern

Mayence 0-2 Werder Brême

Eintracht Francfort 0-2 Ingolstadt

Hoffenheim 2-0 Darmstadt

Match particulier à Dortmund puisque suite à une décision de la DFB , laétait vidée de l'intégralité de ses locataires. Malgré l'ambiance morose, le BvB a fait le boulot. Lukas Piszczek a marqué son cinquième but de la saison, un record pour lui. Ousmane Dembélé repositionné au milieu a régalé et a soigné ses statistiques en inscrivant le troisième but de la rencontre. Mais le plus important, c'est que Marco Reus a enfin fait un match plein ce qui lui a valu une belle ovation des 54 000 spectateurs présents. Si lespouvaient maintenant être aussi fort à l'extérieur qu'à domicile, ça pourrait peut-être sauver leur saison.D'ordinaire, le Hertha Berlin réussit plutôt bien au Bayern Munich . Sur leurs onze dernières confrontations en Bundesliga avant ce match, les'était imposé onze fois. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin (sauf la saucisse qui en a deux), le Bayern a fini par trébucher à Berlin, en ayant pourtant dominé tout le match à la suite du but d'Ibesevic pour le Hertha . Il aura fallu, encore une fois cette saison, que Lewandowski soit dans les parages pour que le Bayern évite une déconvenue. Le Polonais a délivré le Bayern à la septième minute du temps additionnel. Chaque semaine, le Bayern marque un peu plus tard dans le cours du jeu. À un moment, cela risque de ne plus passer. Claudio Pizarro n'a jamais connu la défaite à Mayence . Et même s'il n'est pas entré en jeu aujourd'hui, le Péruvien a fait office de talisman sur le banc. Une fois de plus, le Werder s'en est remis à son assurance-vie, Serge Gnabry , et a pu compter sur la première réalisation de sa recrue hivernale Thomas Delaney . Bien qu'emprêtré dans les limbes du classement, le champion 2004 respire encore. Et Alexander Nouri gagne encore un peu de sursis.Match cauchemar pour l'Eintracht. Carton rouge, pénalty raté, pénalty concédé, frappe à deux mètres du but non cadrée... l'équipe de Niko Kovac a tout fait de travers aujourd'hui. Une semaine après avoir pris l'eau face à Leverkusen, cette nouvelle contre-performance sonne comme le début de la fin des ambitions européennes pour l'Eintracht. Pour Ingolstadt , le maintien est encore loin, mais entre cette victoire et la défaite dans les dernières minutes face au Bayern à la dernière journée, l'avenir semble un peu plus dégagé. Et sinon, le Français Romain Brégerie a marqué son premier but en Bundesliga.Petite victoire pour Hoffenheim aujourd'hui, face à une équipe de Darmstadt un peu molle. C'est Andrej Kramaric qui s'est chargé de mettre à l'abri le TSG grâce à un plat du pied en début de seconde mi-temps. Après le premier but, Hoffenheim a plutôt dominé les débats sans forcément essayer d'inscrire le but du break, ce qui a franchement énervé Julian Nagelsmann . Le jeune entraîneur, à la tête de l'équipe depuis un an, semblait assez excédé par le manque d'envie de ses joueurs, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un pénalty en toute fin de rencontre. Pénalty transformé par Kramaric. Et qui a donc redonné le sourire à Nagelsmann.