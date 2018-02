Le bordel de Riyad

Absent durant deux semaines en raison d’un transfert avorté à Manchester City, Riyad Mahrez s’est offert sa petite bouderie. Mais Leicester n’aurait quasiment rien à gagner en sanctionnant sévèrement son joueur majeur, qui devrait faire son retour dans le onze de départ en FA Cup.

Voilà quinze jours que ses coéquipiers ne l’avaient pas vu lors d’une séance d’entraînement. Quinze jours que les médias comptaient les heures pour savoir combien de temps encore durerait sa grève. Cette dernière s’est arrêtée le 9 février, date de son retour dans les vestiaires. «» , a assuré Claude Puel , son entraîneur, en conférence de presse. Lui aussi l’a reçu à bras ouverts. Étonnant : en général, un joueur qui fait la gueule et qui se permet de sécher ses heures de boulot en raison de sa mauvaise humeur a le droit à un savon avant, éventuellement, de reprendre sa place dans l’équipe. Sauf que là, c’est différent. Car on parle de Riyad Mahrez . Et qu’il s’agit du joueur phare de Leicester City.Le 9 février correspondait aussi à la veille d’un déplacement à Manchester City comptant pour la 27journée de Premier League (défaite 5-1 ; une demi-heure de jeu pour Mahrez, remplaçant). Manchester City. La raison même du mal-être de Riyad. À la fin du mercato estival, lesont en effet tenté de recruter l’Algérien. Lequel était très chaud à l’idée de rejoindre le (très) probable futur champion d’Angleterre. Certains médias locaux ont carrément parlé d’une offre de 90 millions d’euros – qui serait en fait plus proche des 70. Proposition refusée par les, qui en réclament au moins cent.Devant ces chiffres jugés exagérés et l’impossibilité d’un accord, le natif de Sarcelles a donc pris la mouche. Après avoir demandé son départ depuis deux ans, le garçon estime que c’en est trop. Lui veut évoluer dans une équipe au standing plus huppé que celui de son club actuel, et doit donc digérer la déception. Chose que beaucoup acceptent, à commencer par Peter Schmeichel. «, a compati le portier pour Sky Sports., s’est défendu Mahrez dans un communiqué sans la moindre excuse ou le moindre regret.» Reste que Puel, de son côté, a bien reconnu une faute, déclarant que «» Pour la forme, Leicester a tout de même infligé une amende de 273 000 euros, correspondant à deux semaines de salaire, à son employé de 26 ans. Le strict minimum. Mais c’est tout. Alors, pourquoi ne pas l’avoir sanctionné plus sévèrement ?Tout simplement parce que Leicester n’a rien à y gagner, si ce n’est davantage de crédibilité pour l’entité. D'abord, Mahrez, neuf buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues en 2017-2018, demeure toujours, avec Jamie Vardy, l’élément phare de l’effectif des. «, a ainsi très vite rappelé Puel.(...)Incontournable sportivement parlant, celui qui va louper le Mondial 2018 représente également une vraie valeur économique pour le prochain mercato estival. Dans ces conditions, grossir le clash et créer une fracture définitive entre les deux parties en activant les leviers du rapport de force n’aurait pas arrangé grand monde. Et personne n’a envie de voir le meilleur joueur 2016 du Royaume sur la touche. Pep Guardiola encore moins.