Le bonheur est dans le pain

Footballeur professionnel au Stade Malherbe Caen durant quatre saisons, Guillaume Quellier a troqué le ballon rond contre les baguettes tradition. Il est titulaire, depuis quatre ans, de sa propre boulangerie. Rencontre petit pont... au chocolat.

« C'est un peu la sélection naturelle »

Bien cuit, doré ou blanc ?

Par Alexandre-Reza Kokabi

Parmi ses souvenirs les plus prégnants, un déplacement au Vélodrome. C'était le 26 janvier 2008, et Guillaume Quellier, vingt et un ans, porte alors les couleurs du Stade Malherbe Caen, entraîné par Franck Dumas. Du banc, il assiste impuissant au récital marseillais, au doublé de «» Valbuena et au triplé d'un Djibril Cissé des grands soirs. À la 66minute, le score est déjà de 5-1 pour l'OM quand Éric Gerets décide de faire souffler son capitaine, Lorik Cana . Moment frisson. «, raconte, enthousiaste, Guillaume Quellier.» À quinze minute du terme de la rencontre, GQ18 fait son apparition sur l'aile gauche, histoire de participer à la (dé)fête. L'une de ses seize apparitions en quatre saisons, pour un bilan mitigé : zéro but, un prêt infructueux à Reims – sous Luis Fernandez – et quelques pépins physiques.À l'heure où les pare-brise givrés reflètent les rayons de lune et la lumière éparse des lampadaires, seul le passage d'un livreur de journaux, radio grésillante, vient troubler le sommeil de l'avenue de Garbsen, à Hérouville-Saint-Clair (14). L'homme dépose une pile sur le palier de la boulangerie du coin et file, après un coup d'œil furtif en direction de la lueur blanche qui s'échappe du fond du commerce.Derrière les fourneaux, Guillaume Quellier s'active. C'est l'instant décisif : la cuisson de ses précieux pains et de ses généreuses pâtisseries. Celles qui orneront sa vitrine quand les premiers gourmands pointeront le bout de leur nez gelé. Le jeune trentenaire est rompu à l’exercice et se met à l'œuvre instinctivement. Il singe ou lustre la pâte fermentée, c'est selon, et enfourne, encouragé par l'odeur lancinante de pains déjà chauds, mêlée à celle, plus alléchante encore, du chocolat. Quatre ans, déjà, qu'il tient sa boulange et hume ces parfums quotidiennement. Six qu'il a entamé sa reconversion., se remémore-t-il.Le Caennais, pas du genre à s'enfoncer dans le pétrin sans réagir, décide d'assurer ses arrières. «» Le téléphone reste muet, et le gaucher se fait une raison. «» Après deux années de formation, il ouvre la boulangerie Quellier.Il s'essuie les mains dans un torchon légèrement enfariné, met la main à la pâte. «, souffle le chef en désignant un pâton.» Quid de la cuisson ? «» L'essentiel, c'est qu'il n'en reste pas une miette.Il reste seul dans son fournil jusqu'à l'ouverture, à six heures. Ses salariés viennent alors lui prêter main-forte. «» Déjà, quatre clients matinaux se pressent au comptoir et sont rapidement servis. Un pépito lustré trouve vite preneur, suivi d'une tradition, d'une baguette et d'un croissant encore tièdes. C'est le moment pour Guillaume de s'éclipser et d'entamer sa tournée : collèges, maison de retraite... Avec son affaire, l'ancien Malherbiste n'a plus aucun problème de temps de jeu.