Le bon coup pour Brest et Lens, Reims chute à Bourg-en-Bresse

C'était la reprise de la Ligue 2 ce soir ! Au terme d'une journée plutôt sympa à regarder, ce sont les Bretons de Jean-Marc Furlan et les Lensois de Casanova qui réalisent la bonne opération. Supris à Bourg-en-Bresse après un péno manqué par Charbonnier, Reims fait la gueule.

0

Red Star 1–3 Clermont Foot

Tours 2–3 Lens

Troyes 1–2 Ajaccio

Orléans 0–1 Brest

Niort 2–2 Laval

Bourg-Péronnas 1–0 Reims

Gazélec 2–0 Auxerre

Nîmes 0–0 Le Havre

Les Audoniens n'avaient pas la chance de leur côté ce soir sur une pelouse de Jean Bouin des plus dégueulasses. Réduit à dix dès la septième minute après l'expulsion d'Abdoulaye Sané pour une grosse semelle sur le tibia de Laporte, le Red Star va concéder un premier but contre-son-camp de Pierrick Cros après un cafouillage monstrueux et deux poteaux touchés. La joie des Verts après le pénalty transformé par Ngamukol (29) sera de courte durée puisque Thiam redonne vite l'avantage aux siens après un scud du gauche sous la barre (43). Dugimont alourdit l'adition sur pénalty (70). Sale soirée pour le Red Star Les Lensois se sont fait peur ce soir sur la pelouse de Tours mais rentrent tout de même dans le Nord avec les trois points de la victoire. Les hommes de Casanova vont d'abord faire le boulot grâce à un très beau but de Zoubir, qui déborde côté gauche avant de repiquer dans l'axe à l'entrée de la surface et de décocher une superbe frappe enroulée du pied droit (21). Les Sang et Or font leavant la pause au terme d'un beau slalom de Kévin Fortune en pleine surface qui offre, d'une délicieuse talonnade, un cadeau à Cristain Lopez à quatre mètres des cages. Oui mais voilà, une sieste plus tard et voilà les Nordistes qui se font rejoindre au score. Sacha Clémence redonne l'espoir aux siens (80) avant que Louvion ne vienne égaliser en fin de match (87). Une joie vite effacée par le but dans les arrêts de jeu du Lensois Zedaka après un beau coup-franc de Bostock repoussé par Kamara (90+4).Les Troyens ont été les prmiers à lancer cette soirée de Ligue 2 avec un but dès la 5e minute. Après une belle déviation de Tinhan, Niane lance parfaitement Samuel Grandsir en profondeur. Sans trembler, le Troyen trompe Riffi Mandanda du plat du pied droit. Loin d'être ridicules, les Corses égalisent sur un but de Madri (34e) après une action un brin chanceuse et une centre-tir raté. Isolé au second poteau, Cavalli peut offiir le 1-1 à Mouaad Madri , seul face au but. Les Ajacciens vont même surprendre les locaux et remporter ce match sur le fil suite à un but casquette signé Cordoval contre son camp (87e).Privés de Neal Maupay , les Brestois ont eu du mal à prouver leur supériorité face au dernier du classement. Après une première période sans intérêt ou presque, les Bretons vont toucher du bois sur une bonne frappe du droit de Monrose en pleine surface. Orléans et son nouveau coach Ollé-Nicolle vont finalement craquer suite à une erreur lolesque d' Edson Seidou qui perd le ballon des yeux à quelques mètres de ses cages. Bryan Pelé est à l'affût et profite de ce cadeau pour terminer le boulot d'une bonne mine sous la barre de Renault. Sans avoir été monstrueux, les Brestois gardent tout de même leur place de leader de Ligue 2.Les Tangos vont très vite entrer dans cette rencontre et ouvrir le score au terme d'un contre bien mené. Du pied droit, Hassan Alla trompe le gardien Niortais sans se poser de question mais les locaux vont profiter du premier but de la saison de Romain Grange (après 44 frappes cadrés sans marquer cette saison !) pour revenir dans le match. Coutadeur redonnera l'avantage au Lavallois d'une frappe tendue sous la barre (29e) mais bis repetita pour les Chamois en seconde période avec une nouvelle égalisation signée Agouazi (64e). Gaëtan Charbonnier a de quoi se les bouffer ce soir. Et oui, après un pénalty manqué, ou plutôt bien arrêté par Fabri , en première période, les hommes de Der Zakarian vont se faire surprendre par Bourg-en-Bresse lors du second round. Superbement trouvé en profondeur par Hoggas, l'ancien Guingampais Julien Bègue , entré en jeu peu de temps avant, a la lucidité nécessaire pour tromper Johan Carrasso de près (76e). Joli coup pour Bourg-en-bresse face à de faibles Rémois. Jean-Pierre Papin n'a pas encore signé son super contrat de coach-directeur sportif-ambassadeur-éplucheur d'orange mais les Auxerrois ont tenu à lui montrer dans quelle galère il mettait les pieds. Après un arrêt limite-limite du portier de l' AJA sur un corner corse, Amos Youga , seul à deux mètres des cages, finit le boulot sans trembler. Les Ajacciens vont creuser l'écart en second mi-temps au terme d'un contre bien mené. Tout juste arrivé au club, Saïd Benrahma offre un joli cadeau à ses nouveaux supporters en trompant Boucher d'un plat du pied droit (86e).Il fallait bien que cette soirée de Ligue 2 accouche d'au moins un bon vieux 0-0 des familles et ce sont les spectateurs des Costières qui y ont eu droit. Seul action significative, ce magnifique slalom « messiesque » de Thioub, qui manque le cadre après avoir passé en revue l'ensemble de la défense havraise. C'est tout ou presque.