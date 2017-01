Le bizutage de Gonçalo Guedes

0

Le bizutage de Guedes ! #PSG pic.twitter.com/ZZqgdHVlMd — • Infos - Paris SG • (@infosclubparis) 29 janvier 2017

Un classique parmi les classiques.La nouvelle recrue du PSG n'a pas pu y échapper et a été bizutée dans les règles par ses nouveaux coéquipiers. L'ancien joueur du Benfica Lisbonne a dû pousser la chansonnette devant l'effectif parisien. Debout sur la table, bouteille de Badoit rouge en main en guise de micro, gestuelle appliquée, Gonçalo Guedes s'est montré particulièrement à l'aise dans l'exercice. En espérant qu'il le soit tout autant sur le terrain.En revanche, niveau chanson, on hésite entre du Sean Paul et un couplet de la Macarena.