Le bilan de la saison est en kiosque !!

Les chiffres de la saison

Monaco, comme un ouragan

Bilan de la Ligue des Champions

Bilan de l’Europa League

Une saison en L1

La Premier League au top

Serie A : la Juve et le reste, Totti s’en va

La Liga en neuf mois

Bundesliga : Bayern über alles

Autres championnats

Les onze-types qui ont pris leur retraite cette saison

Demi-finaliste surprise de Champions League, Champion de France à l’unanimité, l’équipe du Rocher a régalé cette année.Le triomphe du Real, qui remporte là sa deuxième C1 d’affilée, la confirmation du talent de coach Zizou, la Juve qui perd une nouvelle finale, la débâcle du PSG , la finale 100% française chez les filles…United qui sauve sa saison en soulevant la petite Coupe d’Europe, l’ Ajax de retour en finale, Lyon qui fait un parcours héroïque…Comment Paris a perdu son titre, Nice et sa saison de folie, Marseille en Europe, la folie de la dernière journée et des barrages.Conté et Kanté mènent Chelsea au titre, Guardiola s’adapte à Manchester, Tottenham s’enflamme et Leicester s’enfonce.Sixième titre d’affilée pour les zèbres, et les adieux de Totti à sa ville de Rome.De la MSN au titre du Real, en passant par les adieux au Vicente Calderon.Nouveau titre pour le Bayern, en manque de concurrent.Les bilans belges, russes, hollandais et portugais.