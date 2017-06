Le bilan de la saison de la cour de récré

Au collège Stéphane Mallarmé, dans le 17e arrondissement de Paris, les épreuves du brevet sonnent la fin d’un championnat un peu spécial : celui du foot de cour de récré. Un moyen de tromper l’ennui de la demi-pension en rassasiant sa passion du (petit) ballon rond.

Kids United

Major de promo

Par Mathieu Rollinger

Les quatrièmes n’ont pas attendu l’approche des conseils de classe pour se mettre au boulot. Du moins de 12h à 13h15 du lundi au vendredi sur ce rectangle formé par les barrières bordant la cour d’un côté et une ligne imaginaire et fluctuante de l’autre. Dès la sonnerie, quatre sacs à dos déposés à la volée pour matérialiser les buts et c’est parti pour une heure de jeu, ponctuée par un petit ravitaillement, le temps d’avaler une assiette de hoki chou-fleur à la cantine. Pas de période de mercato pour constituer les équipes, ni d’échauffement préalable. Le seul cérémonial respecté est un sprint massif jusqu’à la grille opposée, les deux plus lents devant se résigner à tenir les cages, avant que l’effectif ne soit divisé en deux de manière aléatoire. «, prévient Eléazar, le boute-en-train du vestiaire.» . «» , rétorque hilare Bakary , titulaire indiscutable de la 44.Impossible de tenir un classement sur une année scolaire complète, mais tous les points comptent. Dans l’arène, les règles se réduisent aux rudiments du foot. Croche-pattes, épaule-contre-épaule, chiquettes en cas de petit-pont, presque tout est permis même si les pions veillent à ce que les esprits ne s’échauffent pas trop. Et tant pis s’il faut passer par l’infirmerie du collège avant de reprendre les cours de l’après-midi. «» , dénonce Térence en désignant son agresseur, le plus costaud de la bande. Pendant que les sixièmes profitent d’un coin de mur pour s’adonner à l’autre sport de la cour qu’est la «» , sorte de squash se jouant à main nue, et que les troisièmes vivent leur amourettes printanières, les cinquièmes et les quatrièmes se partagent le petit hectare que leur offre la cour de récré.Sans compter tous ces élèves désintéressés par cette compétition acharnée qui flânent, circulent, chahutent au milieu de l’aire de jeu. «» , analyse Lucas , maillot blanc du PSG sur le dos depuis le banc qui borde le béton. «» , ajoute le délégué de la 42, les vraies balles en cuir étant interdites par l’établissement au risque de blesser ceux qui attendent leur tour pour passer à la cantine ou préfèrent faire tourner leurAu moment de décerner les prix pour cette saison scolaire 2016-2017, deux potentiels MVP reviennent avec insistance. Pour la moitié de la cour, c’est Raouf, dispensé de foot ce mois-ci pour cause de ramadan, «» , selon son représentant Antoine. Pour l’autre moitié, son principal concurrent est Hippolyte. Grand supporter de Manchester United et licencié au club de la Salésienne, celui-ci brille par son aisance petite balle jaune au pied. «» , reconnaît-il humblement, pointant dans le même temps les limites de la discipline. D’autres collégiens arrivent à tirer leur épingle du jeu. «, cite Basile, profitant d’être plus grand pour avoir un large aperçu du vivier de Mallarmé.» Face à la pléthore de buts inscrits cette année, difficile de trouver une action qui fait l’unanimité. Tel un expert sur un plateau de télé, Mattéo tente de trancher le débat. «, théorise-t-il.» Pour Mattéo, l’objectif de la saison prochaine est clair : «» Le message de la conseillère d’orientation a fait son chemin : il faut aussi penser à l’après-carrière.