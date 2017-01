Le bijou de Mahrez

51

[VIDEO] Contrôle extérieur, frappe enroulée imparable : Mahrez fait sa spéciale !https://t.co/Jyblg9NSLF #beINCAN2017 #ALGZIM — beIN Sports (@beinsports_FR) 15 janvier 2017

EM

Il n'avait plus marqué depuis 50 jours avec Leicester. Il n'a mis que 11 minutes pour débloquer son compteur lors de cette CAN 2017.Lors du premier match de l'Algérie dans cette compétition, face au Zimbabwe, Riyad Mahrez s'est offert un véritable bijou, le genre de geste auquel il avait habitué les fans de Leicester la saison dernière. On fixe le défenseur, on se met sur le pied gauche et on enveloppe au poteau opposé. Poteau rentrant, c'est sublime.Le match est parti sur les chapeaux de roue, puisque le Zimbabwe a égalisé dans la foulée.