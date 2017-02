Le Besiktas s'envole face à Galatasaray

0

KC

Un grand pas vers le titre.Ce lundi soir, le Besiktas allait défier le Galatasaray dans un derby stambouliote toujours aussi bouillant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le court déplacement a été bénéfique pour les coéquipiers de Ricardo Quaresma . Dans un match serré, le seul but du match a été inscrit par Talisca, juste après la pause, sur un coup franc dévié. Le Brésilien en est donc à six buts et une passe décisive lors des huit derniers matchs.Une très belle opération au classement, puisque grâce à cette victoire, le Besiktas prend dix points d'avance sur son adversaire du soir, troisième, et quatre sur son dauphin surprise, Istanbul Basaksehir Ça sent bon.