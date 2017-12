Le Benfica impliqué dans des matchs truqués ?

1

La Liga Nospoli ?Alors que le Portugal se réveillait en milieu de semaine avec la mise en examen de quatre joueurs de Rio Ave soupçonnés d'avoir truqué un match de Liga Nos face à Feirense (1-2) , le pays d'Amália Rodrigues n'en a pas fini avec cette histoire qui prend de plus en plus d'ampleur. En effet, le quotidienrévèle que la police soupçonne à présent le Benfica Lisbonne d'avoir truqué la rencontre contre... Rio Ave , le 24 avril 2016 (1-0). D'après le journal portugais, des businessmen proches du SLB auraient servi d'intermédiaires entre le club lisboète et les joueurs de Rio Ave.Face à ce nouveau scandale qui touche son club, Luís Filipe Vieira, le président du Benfica Lisbonne, a tenu à défendre son institution : «La suite au prochain épisode,ayant annoncé que d'autres rencontres sont dans le viseur de la police.