Le Bayern vainqueur et champion à Augsburg

FC Augsburg (3-5-2) : Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Koo, Baier (Janker, 89e), Gregoritsch (Moravek, 80e), Max - Caiuby, Cordova (Richter, 62e). Entraîneur : Manuel Baum.



Bayern Munich (4-3-3) : Ulreich - Rafinha, Süle, Boateng, Kimmich - James (Javi Martínez, 64e), Rudy, Tolisso - Bernat (Ribéry, 82e), Wagner, Robben (Müller, 83e). Entraîneur : Jupp Heynckes.

Ce ne devait être qu’une formalité et le Bayern l’a traité comme tel. Après une petite frayeur en début de partie, les Bavarois se sont imposés sans peine face à Augsburg samedi après-midi (4-1) et deviennent ainsi champions d’ Allemagne pour la vingt-huitième fois de l'histoire duComme à son habitude, Jupp Heynckes a fait tourner son effectif et c’est un onze international qui a débarqué à la WWK Arena, exception faite de Sven Ulreich . Mais devant le pressing de Cordova, la défense a eu des allures d’équipe de district. Boateng met trop longtemps à relancer, le Vénézuélien lui chipe le ballon sans aucune difficulté et allume Ulreich, dont la cuisse repousse le cuir en plein dans la tronche de Süle qui ouvre le score contre son camp (1-0, 18) avant de s’effondrer, heureusement sans gravité. De quoi remplir le prochain numéro de, si l’émission existait encore.Heureusement, Joshua Kimmich prend les choses en main en délivrant deux centres décisifs dans la foulée. Le premier pour la caboche de Corentin Tolisso , esseulé au point de penalty (1-1, 32), le second pour Juan Bernat , assez lucide pour se retirer au profit de James arrivé dans son dos à toute allure et qui flingue Marwin Hitz du gauche (1-2, 38). Bien inspiré, le Colombien sert Robben en deuxième période, lequel ne se prive pas d’aggraver la marque à l’entrée de la surface (1-3, 62) et il faut la main ferme de Marwin Hitz pour l’empêcher de se payer un doublé sur coup franc (74). Resté sur le banc, Robert Lewandowski a pu savourer le bon boulot effectué par son remplaçant Sandro Wagner , dont la tête assène le coup de grâce à des Augsbourgeois dépités (1-4, 87).Monté au jeu pour les dix dernières minutes, Franck Ribéry s’est vu offrir un beau cadeau pour son 35anniversaire. Augsburg s’incline pour la sixième fois d’affilée contre son voisin bavarois. Six, comme le nombre de titres d’affilée remportés par les Munichois.