Le Bayern sort le BvB de la Pokal

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Kimmich, Boateng, Süle, Alaba – Vidal, Martinez (Rudy 87e) – Müller, James (Tolisso 75e), Ribéry (Coman 65e)– Lewandowski. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Borussia Dortmund (3-5-2) : Bürki - Toprak, Sokratis, Bartra (Dahoud 35e) – Toljan (Isak 87e), Kagawa, Weigl, Guerreiro (Schürrle 56e), Schmelzer – Pulisic, Yarmolenko. Entraîneur : Peter Stöger.

CT

Qui va pouvoir empêcher le triplé de Jupp Heynckes Sûrement pas le Borussia Dortmund de ce soir. En dix minutes, les Jaune et Noir font flipper leurs supporters comme si les dernières victoires n'avaient pas eu lieu. Enfermés dans leur trente mètres, ils subissent les attaques munichoises et ne comptent que sur Bürki (devant Lewandowski 8) et sa transversale (sur des têtes de Vidal puis Süle) pour éviter la valise. Sans surprise, Boateng parvient à ouvrir le score après la tentative de son pote Süle. Et si, dans le néant, Yarmolenko a la balle de 1-1, Alaba revient en catastrophe pour sauver sur sa ligne (34).Avec Heynckes, le Bayern a récupéré un vrai Thomas Müller . Hargneux et malin dans le dernier geste, avec ce qu'il faut pour éviter la sortie de Bürki et trouver les filets. Dortmund est enterré, sans réaction. Même avec du mieux en seconde période, le Bayern contrôle son match assez bien. Le but surprise de Yarmolenko, qui surprend Ulreich à son premier poteau, réveille pourtant tout le monde... Et si ? Et si ? Et si Schürrle avait trouvé le cadre (87) après le superbe renversement de Pulisic ? Et si Isak avait eu plus de réussite à la fin du temps additionnel ? Mais non. Le Bayern laisse Dortmund sur l'aire de repos et poursuit sa route facilement.Heynckes, arrêtez-le si vous pouvez.