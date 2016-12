Le Bayern se sort du piège Darmstadt

435

SV Darmstadt 98 0-1 FC Bayern Munich

Que ce fut poussif de la part du FC Bayern En déplacement sur le terrain de la modeste équipe de Darmstadt , lese devait de prendre trois points pour finir la 15journée à égalité avec le RB Leipzig , vainqueur la veille du Hertha Berlin (2-0). Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Bien que dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti se sont heurtés à l'envie et au courage du SV Darmstadt qui, bien que lanterne rouge de Bundesliga, avait vraiment envie de faire plaisir à ses supporters pour cette dernière de l'année à domicile.Moins dangereux qu'à l'accoutumée, le Bayern aurait pu bénéficier d'un penalty pour une faute de Damir Vrančić sur Mats Hummels (40). Il n'en fut rien. À 0-0 à la mi-temps, Darmstadt continue de croire en l'exploit. Vrančić est d'ailleurs tout près de réaliser l'impossible, mais son coup franc passe juste à côté des bois de Manuel Neuer (58). Le Bayern finit par se réveiller : Douglas Costa décide de prendre ses responsabilités et lâche une cacahuète sur laquelle le gardien Michael Esser ne peut rien (71).Malgré ce gros coup sur la tête, Darmstadt ne veut pas lâcher l'affaire, et est tout près d'égaliser peu de temps après. Mais Manuel Neuer reste inflexible sur la tête de Peter Niemeyer après avoir paré le coup franc de Jérôme Gondorf (77).Le Bayern s'impose finalement sur le plus petit des scores et attend désormais le RB Leipzig de pied ferme à l'Allianz Arena pour le dernier choc en Allemagne de cette année 2016.