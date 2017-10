Le Bayern se balade face à Fribourg

107

Et de quatorze !Le Bayern continue sa série de victoires consécutives contre la modeste équipe de Fribourg actuellement barragiste.Pour sa première sur le banc bavarois, Jupp Heynckes alignait Coman en lieu et place de Ribéry. Une présence française qui s’est avérée efficace puisque l’ancien Parisien crucifie Schwolow d’un coup de casque ravageur peu avant la pause. En début de rencontre, il est d’ailleurs à l’origine de l’ouverture du score, puisque c’est lui qui sert Alaba, dont la frappe est détournée dans son propre camp par le capitaine fribourgeois Julian Schuster Malgré son grand âge, Heynckes a encore du flair. Thiago , aligné à la place de Tolisso, lui a bien rendu sa confiance en envoyant un missile de vingt-cinq mètres en pleine lucarne peu après l’heure de jeu. De quoi effacer l’amertume d’un penalty non sifflé quelques minutes plus tôt à la suite d'une faute de main de Söyüncü dans la surface. L’inévitable Lewandowski enfonce le clou en inscrivant son neuvième but de la saison, et Kimmich se charge de conclure dans les dernières secondes.Le Bayern se rassure et remonte provisoirement à deux points du leader Dortmund , tandis que Fribourg , toujours barragiste, attend encore une deuxième victoire cette saison.