Le Bayern sans pitié face à Paderborn

Paderborn 0-6 Bayern Munich

Paderborn (4-2-3-1) : Ratajczak - Boeder, Schonlau, Strohdiek, Herzenbruch - Wassey (Tietz, 46e), Krausse - Zolinski, Ritter (Klement, 74e), Antwi-Adjej (Bertels, 66e) - Michel. Entraîneur : Steffen Baumgart.



Bayern (4-3-3) : Ulreich - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - James (Rudy, 67e), Vidal, Müller (Tolisso, 32e) - Coman (Ribéry, 81e), Lewandowski, Robben. Entraîneur : Jupp Heynckes.

JD

Menu six services, addition salée.Après un round d'observation de vingt minutes pendant lequel le Petit Poucet de las'est montré relativement dangereux, le Bayern a sorti l'artillerie lourde et a flingué Paderborn pour s'envoler pour les demi-finales.Seul point noir au tableau, la sortie préventive de Thomas Müller à la demi-heure de jeu, percuté de plein fouet par Michael Ratajczak en tentant d'ouvrir le score. Un cafouillage rattrapé par Kingsley Coman , imité dans la foulée par Robert Lewandowski et un bonbon de Joshua Kimmich en guise d'assassinat du suspense. En deuxième mi-temps, la tête Tolisso et un doublé de Robben incluant une minasse à l'entrée de la surface se chargent d'écrire le point final du récital bavarois.Aucune surprise, c'en était presque « Paderboring » .