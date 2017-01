Le Bayern sanctionne ses joueurs qui ne parlent pas allemand

0

MA

L’Allemand, tu l’aimes et tu le parles.Au Bayern Munich, l’apprentissage de l’allemand est utilisé pour combattre le phénomène de clan dans le vestiaire. Et tant pis pour les joueurs qui ne le parlent pas, ils seront sanctionnés. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Uli Hoeness dans un entretien accordé au: «» Pour refaire de la langue de Goethe la LV1 de l’équipe, le président munichois a instauré des heures de cours pour les joueurs non germanophones : «Et Franck Ribéry peut filer des cours.