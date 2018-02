Le Bayern s'impose sans forcer face à Mayence

Mayence (4-2-3-1) : Zentner - Donati, Bell, Hack, Diallo - Gbamin, Latza - Öztunali (Quaizon, 47e), Maxim (Serdar, 67e), Holtmann (Berggreen, 73e) - Muto. Entraîneur : Sandro Schwarz.

Bayern (4-3-3) : Ulreich - Bernat, Hummels, Boateng, Rafinha - James, Rudy (Alaba, 70e), Tolisso - Ribéry (Coman, 82e), Wagner (Lewandowski, 63e), Müller. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Arrête-moi si tu peux.Malgré l’absence de plusieurs cadres, le Bayern s’est imposé sans peine face à Mayence et continue sereinement sa marche vers un sixième titre d’affilée. Sur une pelouse catastrophique, les Français ont brillé côté bavarois. Tout d’abord Franck Ribéry , qui inscrit son deuxième but de la saison d’une magistrale reprise de volée à l’entrée du grand rectangle. Et puis Corentin Tolisso , qui sert parfaitement James, lequel n’a plus qu’à crucifier Robin Zentner Match normal pour le gardien mayençais, qui encaisse au moins deux buts depuis huit rencontres. Fébriles défensivement, les locaux parviennent tout de même à se créer quelques occasions intéressantes, mais se heurtent à chaque fois à un Sven Ulreich impérial qui réalise son premier clean-sheet depuis trois rencontres.À noter également, la première titularisation de Sandro Wagner à la place de Robert Lewandowski . Mais la recrue hivernale n’a pas réussi à se mettre en lumière et Jupp Heynckes choisit de le remplacer à l’heure de jeu par le Polonais, finalement pas plus inspiré.