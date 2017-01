Le Bayern retourne Fribourg

0

Fribourg 1-2 Bayern Munich

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Intouchable.Le piège semblait pourtant parfait. Un Schwarzwald-Stadion gelé, une ouverture du score adverse précoce, vingt premières minutes sous pression et une incapacité à se réchauffer. Vendredi soir, sur la pelouse de Fribourg , le Bayern a souffert mais s'est finalement imposé pour la sixième fois consécutive en championnat grâce à un doublé de Robert Lewandowski (2-1).Bousculés pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti , disposés dans un 4-2-3-1 sans Ribéry, ni Coman, ont su relever la tête juste avant la pause grâce à une belle volée acrobatique de l'attaquant polonais avant de le voir donner la victoire aux Bavarois dans les dernières minutes sur son quatorzième but de la saison. Grâce à ce succès, le Bayern compte désormais six points d'avance sur Leipzig qui recevra samedi Francfort.Point trafic : Lewandowski a inscrit vendredi soir son soixante-et-unième but en Bundesliga avec le Bayern en 80 matches. Soit mieux que tout le monde dans l'histoire du club. Plus encore, le Polonais est devenu le deuxième meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat d' Allemagne en dépassant Giovane Elber avec 135 buts.Costaud et autoritaire.