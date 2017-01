Le Bayern pique deux joueurs à Hoffenheim

1

CP

En plus de squatter les premières places du classement de Bundesliga, Hoffenheim est – avec le Real Madrid – l'une des seules équipes à être invaincue en championnat. De bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues chez les recruteurs du Bayern Munich . Le club bavarois vient d'annoncer avoir recruté deux joueurs d' Hoffenheim Sebastian Rudy (vingt-six ans) et Niklas Süle (vingt et un ans), respectivement milieu de terrain et défenseur central. Les deux hommes rejoindront le club cet été. Rudy , dont le contrat se terminera à la fin de la saison, va s'engager libre pour trois ans. Süle, qui a fait ses débuts avec laen août dernier, devrait, lui, signer un contrat de cinq ans. Selon le, le montant de son transfert est estimé à vingt millions d'euros.Après avoir pillé les talents de Dortmund , le Bayern s'attaque donc à ceux d' Hoffenheim . Le RB Leipzig est prévenu.