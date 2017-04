Le Bayern massacre Wolfsburg et s'offre son 27e titre de champion

Wolfsburg 0-6 Bayern

Le Bayern laisse le suspense aux perdants. Après le nul du RB Leipzig face à Ingolstadt plus tôt dans l'après midi (0-0) , l'équation était très claire pour les Munichois. Une victoire face à Wolfsburg devait leur permettre d’être sacré en Bundesliga, à trois journées de la fin.Alors, les hommes d'Ancelotti n'ont pas fait les choses à moitié en donnant sans pitié la chasse aux Loups, cueillis à froid dans leur antre de la Volkswagen-Arena par une douceur de David Alaba sur coup franc. La suite n'est plus qu'un carnage délicieusement orchestré par Müller puis Coman, qui servent chacun Lewandowski ,qui plante un doublé. Avant que Robben, d'un tir rasant, puis Müller et Kimmich n'achèvent le massacre.Impérial, le Bayern empoche son cinquième titre consécutif, un record absolu dans toute l'histoire de la Bundesliga. Soit le 27e sacre national des Munichois en championnat., tout simplement.