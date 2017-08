Le Bayern giflé par Liverpool

AS

Le Bayern Munich a les fesses rouges. Après s’être pris une déculottée par le Milan AC (0-4) il y a dix jours , le Bayern s'est cette fois-ci fait taper sur sa pelouse par Liverpool (0-3) dans le cadre de l'Audi Cup. Les deux équipes avaient alignés leur équipe type et lesse sont imposés grâce à des buts de Sadio Mané (7), Mohamed Salah(35) et Daniel Sturridge(83), rentré en cours de partie.L'attaquant anglais, qui enchaîne les blessures depuis quasiment trois ans, est sorti juste après son but en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Après la rencontre, le joueur de 27 ans a expliqué que cette sortie était simplement due à la fatigue. Côté munichois, un autre habitué de l'infirmerie, Thiago Alcantara, a également été remplacé (19), lui, pour une douleur à la hanche. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.Un beau duel d'éclopés.