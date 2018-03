Le Bayern finit le boulot au Beşiktaş

49

Un joli chat roux mignon tout plein

Beşiktaş (4-4-2) : Zengin - Gönül, Medel, Uysal, Erkin - Quaresma, Özyakup, Arslan, Lens - Love, Pektemek. Entraîneur : Şenol Güneş.



Bayern Munich (4-3-3) : Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba - Vidal, Martinez, Alcántara - Müller, Lewandowski, Ribéry. Entraîneur : Jupp Heynckes.

HIS-TO-RI-QUE ! Alors qu’aucune équipe n’était jamais parvenue à remonter une défaite 5-0 à l’aller, Beşiktaş a accompli l’immense exp... Non. Il n’y a pas eu le début d’un commencement de miracle, ce mercredi après-midi à Istanbul, où le Bayern s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.Dès la 18minute, Thiago Alcántara climatise l’effervescent Vodafone Park en reprenant un centre du capitaine Müller. Sur l’ouverture du score, Ribéry, en fin de contrat cet été et qui cherche à convaincre ses dirigeants de lui accorder une ultime prolongation, s’illustre en réalisant une belle percée côté gauche, quelques jours après son premier doublé de la saison en championnat. Largement remaniée en vue du sprint final de Süper Lig, l’équipe turque lance de timides offensives, mais ne se procure pas d’occasion sérieuse. La plus grosse révolte des 45 premières minutes, c’est finalement celle du buteur Alcántara, furieux de devoir céder sa place après une petite alerte au pied.L’entraîneur du Beşiktaş, Şenol Güneş, disait avant le match vouloir sortir «» de cette Coupe d'Europe. Une demande pas vraiment respectée par son défenseur Gönül, auteur d’un csc pas glorieux sur un centre de Rafinha , au retour des vestiaires. Mais le Vodafone Park aura quand même eu l’occasion de s’enflammer, pour un joli chat roux mignon tout plein, entré sur la pelouse à la 50minute et ressorti sous les applaudissements du public une minute plus tard. Puis pour Vágner Love , qui rallume les braises en profitant d’un mauvais contrôle d’Alaba pour aller battre Ulreich, à l’heure de jeu. L’orgueil des Stambouliotes, portés par l’entrée de leurs meilleurs joueurs et l’incroyable fête des supporters en tribunes, illumine la fin de match. Mais le sérieux des Munichois paye et, sur contre, Wagner aggrave le score.Comme prévu, tout ça s’est refermé sur un dernier coup du foulard de Ricardo Quaresma