Le Bayern fait le travail

Bayern Munich (4-5-1) : Ulreich - Kimmich, Boateng (Süle, 70e), Hummels, Alaba - Robben, Müller, Vidal, James (Javi Martínez, 80e), Ribéry (Coman, 76e) - Lewandowski. Entraîneur : Peter Hermann.



Schalke 04 (3-4-3) : Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Schöpf, Goretzka, Meyer (Oczipka, 59e), Caliguri - Di Santo (Konoplyanka, 76e), Burgstaller (Harit, 64e), Embolo. Entraîneur : Domenico Tedesco.

Sorti en tête d'une première mi-temps exaltante, le Bayern s'est montré intraitable face à un Schalke menaçant, qui a presque réussi à imposer son jeu, mais qui doit finalement se résoudre à sortir du top 4.À l'inverse de Jupp Heynckes , alité et remplacé au pied levé par son adjoint Peter Hermann , la machine bavaroise n'est elle pas grippée, mettant rapidement la main sur ce. Sur une frappe longue distance de Thomas Müller , Fährmann ne peut que repousser le ballon dans les pieds de Robert Lewandowski (6). Le Polonais égale un record que détenait Heynckes en personne depuis 1987, en marquant onze buts en autant de matchs à domicile. Plus de respect pour les anciens... Les hommes de la Ruhr, à l'aise dans le système dessiné par Domenico Tedesco , ne se dégonflent pas pour autant, et en sont récompensés à la demi-heure de jeu. Après unincisif de Leon Gortzka, Embolo centre devant le but : si le futur Bavarois manque sa bicyclette, c'est Di Santo qui transforme cette magnifique action au second poteau.Mais c'est compter sans la malice de Thomas Müller . Bien décalé par Robben, le capitaine trouve la cible dans un angle impossible (35), bien qu'aidé par une nouvelle erreur de Ralf Fährmann , perdu dans son monde. Le second acte laisse paraître plus de tensions : Burgstaller se voit refuser un penalty pour simulation et James se prend le chou avec Di Santo. Si Breel Embolo gâche deux munitions face à Ulreich, Stambouli priveLewandowski d'un but tout fait. Mais la fatigue dans les deux camps gèle le score et le Bayern peut signer ici son 33match consécutif sans défaite à l'Allianz Arena.Un nouveau record, évidemment.